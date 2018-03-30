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Кіберполіція викрила хакера, який продавав віруси за криптовалюту

22-річний уродженець Черкаської області у мережі називав себе AntonShesar і Сatona
Співробітники Київського управління департаменту кіберполіції Національної поліції України викрили хакера, який за криптовалюту надавав у користування створені ним самим віруси.
Кіберполіція викрила хакера, який продавав віруси за криптовалюту Фото: AFP

Про це повідомляє прес-служба Нацполіцію.

Хакер займався створенням і збутом шкідливого програмного забезпечення, призначеного для втручання в роботу серверного обладнання з подальшим несанкціонованим копіюванням баз даних, які на ньому знаходяться.

22-річний уродженець Черкаської області у мережі називав себе AntonShesar і Сatona.

На хакерських форумах він пропонував свої послуги з надання в оренду шкідливого програмного забезпечення, розміщував посилання на завантаження розробленого ним вірусу на російських веб-ресурсах, а управління вірусом здійснювалося з використанням віддаленого RDP-протоколу.

Поліцейські провели одночасно три санкціоновані обшуки на території Черкаської та Київської областей, за їхніми результатами вилучили комп'ютерну техніку, з якої здійснювалося віддалене керування веб-ресурсом та шкідливим програмним забезпеченням.

За місцем проживання хакера виявили дані облікових записів, із використанням яких здійснювалося керування веб-сервером із розміщених на них вірусів.

Також поліція виявила файли з інформацією щодо більш ніж 5 тисяч скомпрометованих облікових записів. На додаткових носіях інформації виявили інформацію щодо ще 10 тисяч облікових записів електронних скриньок, доступ до яких було отримано незаконно.

Триває досудове розслідування в межах розпочатого кримінального провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, національна поліція Іспанії при співпраці з правоохоронними органами інших країн затримала 34-річного українця Дениса К., підозрюваного в причетності до кібератак проти банків по всьому світу, в тому числі в Росії.

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30 03 2018 15:19
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