Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кіберполіція викрила шахраїв, які розсилали фейкові повідомлення про виграш автомобіля

Оперативники виявили трьох організаторів та 11 членів злочинної групи
Кіберполіція знешкодила організовану групу "автошахраїв", які розсилали потерпілим СМС з інформацією про начебто "виграш" авто і отримували кошти під виглядом сплати певного відсотку податку від вартості автомобіля або якогось іншого обов'язкового платежу.
Кіберполіція викрила шахраїв, які розсилали фейкові повідомлення про виграш автомобіля Фото: security-post.ru

Для розповсюдження так званих "виграшних" СМС-повідомлень про отримання автомобілів пройдисвіти використали понад 12 тис. сім-карт мобільних операторів та розмістили в інтернеті 67 фейкових "автосайтів", повідомляє "Еспресо" з посиланням на прес-центр поліції.

Оперативники виявили трьох організаторів та 11 членів злочинної групи.


Фото: Нацполіція

Затримані використовували найсучасніші системи захисту та анонімізації. Оперативники вилучили комп'ютерну техніку, GSM-шлюз для розсилки голосових та СМС-повідомлень, мобільні термінали, понад 1,5 тисячі невикористаних сім-карт різних операторів. Також вилучено кошти, здобуті злочинним шляхом.


Фото: Нацполіція

В поліції жертв цих осіб закликають звертатися в правоохоронні органи.

Нагадаємо, що працівники ГПУ і СБУ затримали двох осіб, які заволоділи 33 млн грн підприємства, пообіцявши вирішити питання відшкодування ПДВ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 03 2017 21:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.