Кіберполіція викрила шахраїв, які розсилали фейкові повідомлення про виграш автомобіля Оперативники виявили трьох організаторів та 11 членів злочинної групи

Кіберполіція знешкодила організовану групу "автошахраїв", які розсилали потерпілим СМС з інформацією про начебто "виграш" авто і отримували кошти під виглядом сплати певного відсотку податку від вартості автомобіля або якогось іншого обов'язкового платежу.

Фото: security-post.ru

Для розповсюдження так званих "виграшних" СМС-повідомлень про отримання автомобілів пройдисвіти використали понад 12 тис. сім-карт мобільних операторів та розмістили в інтернеті 67 фейкових "автосайтів", повідомляє "Еспресо" з посиланням на прес-центр поліції. Оперативники виявили трьох організаторів та 11 членів злочинної групи.

Фото: Нацполіція Затримані використовували найсучасніші системи захисту та анонімізації. Оперативники вилучили комп'ютерну техніку, GSM-шлюз для розсилки голосових та СМС-повідомлень, мобільні термінали, понад 1,5 тисячі невикористаних сім-карт різних операторів. Також вилучено кошти, здобуті злочинним шляхом.

Фото: Нацполіція В поліції жертв цих осіб закликають звертатися в правоохоронні органи. Нагадаємо, що працівники ГПУ і СБУ затримали двох осіб, які заволоділи 33 млн грн підприємства, пообіцявши вирішити питання відшкодування ПДВ.

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