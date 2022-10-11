Угруповання ошукало вкладників за схемою псевдоінвестування у криптовалюти й цінні папери

Кіберполіція викрила учасників транснаціональної шахрайської групи у привласненні грошей сотень тисяч осіб у всьому світі.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Угруповання ошукало вкладників за схемою псевдоінвестування у криптовалюти й цінні папери. Офіси, call-центри і представництва компанії розташовувалися у багатьох країнах Європи. Загальні збитки сягають понад 200 млн євро на рік.

Співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, Офісом Генпрокурора, представниками Європолу, Євроюсту викрили п’ятьох громадян України, які є учасниками міжнародної злочинної схеми. Наразі сім держав відкрили судові справи щодо цього факту. Зловмисники на вебресурсах пропонували вкладникам отримати надприбутки від інвестування у криптовалюту, торгівлі цінними паперами. У call-центрах у кількох країнах Європи працювало понад 2 тисяч осіб.