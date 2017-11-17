Кіберполіція знайшла комп'ютер, з якого cпробували викрасти дані ветеранів АТО

Кіберполіція встановила комп'ютер, з якого cпробували викрасти персональні дані учасників АТО на Донбасі

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

Повідомляється, що напередодні з'явилася інформація про злом серверів МВС, що нібито дозволило одержати доступ до архівів з персональними даними учасників АТО. Однак кіберполіція не знайшла підтвердження інформації про злом серверів МВС.

"Сьогодні ми встановили комп'ютер, зламавши який, хакери отримали доступ до всієї інформації, яка була розміщена не тільки на пристрої, але і у всій локальній мережі підрозділу. Зараз ми проводимо ретельний огляд ураженої техніки", - повідомив начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк.

Він додав, що власником цієї інформації є працівник регіонального підрозділу Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Нагадаємо, що 24 жовтня кібератаки зазнали: сайт Міністерства інфраструктури, інформаційні системи Міжнародного аеропорту Одеса та інфраструктуру КП Київський метрополітен.