Кібершахраї минулоріч вкрали в українців 339 мільйонів

Сума знятих кібершахраями коштів з електронних платіжних карток українців в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшилася в 4 рази – до 339,13 мільйона гривень

Про це повідомила на прес-конференції заступник директора Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЕМА Олеся Данильченко, інформує УНІАН.

"Сукупний дохід шахраїв в 2016 році збільшився в 4 рази – до 339,13 мільйона гривень. У 2015 році ця сума становила 84,36 мільйона гривень", – сказала вона.

Данильченко зазначила, що найчастіше кіберзлочинці використовують такий вид шахрайства, як "вішинг" – дзвінки клієнтам банків з метою виманювання реквізитів платіжних карт, необхідних для проведення операцій без використання картки.

"Спостерігається загальна тенденція – від "вішингу" суми втрат клієнтів банків завжди більше, ніж суми втрат від шахрайства в інтернеті", – зазначила Данильченко.



Згідно з даними дослідження ЕМА, в 2016 році сума знятих кібершахраями коштів від незаконних операцій "вішинг" порівняно з 2015 роком зросла в 5 разів – до 275,45 мільйона гривень. Крім того, сума втрат користувачів банківських карток від шахрайських операцій в інтернеті за результатами 2016 року збільшилася в 2 рази – до 63,68 мільйона гривень.



Також, за її словами, в останні роки в Україні спостерігається зменшення кількості випадків компрометації даних банківських карт – розкриття реквізитів картки третіми особами з використанням різних методів. Згідно з даними ЕМА, в 2014 році було зафіксовано 215 таких випадків, в 2015-му – 99, а в 2016 році – 71 випадок встановлення різних пристроїв на банкоматах для компрометації даних.

Нагадаємо, 1 грудня правоохоронці затримали трьох українців за підозрою у створенні міжнародної мережі кібератак, яка нанесла збитків 100 млн євро.

Нещодавно міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час візиту до Оттави попросив у міністра громадської безпеки Канади Ральфа Гудейла допомоги у боротьбі з кібератаками.