"Кілер" Бабченка розповів про інсценування вбивства журналіста

"Я сказав: "Доброго здоров'ячка". Він [Бабченко] попросив, щоб я його не смішив"

Учасник інсценування вбивства Аркадія Бабченка, що грав роль кілера, дав інтерв'ю BBC, в якому докладно розповів про обставини цієї справи.

Колишній чернець Олексій Цимбалюк 2014 року пішов воювати на Донбас, вступивши в "Правий сектор", завдяки чому через рік познайомився з Борисом Германом, основним підозрюваним у справі Бабченка. Той працює зі зброєю, і в нього завжди можна було купити різне устаткування, необхідне на фронті.

На початку квітня 2018 року Герман зробив спробу завербувати Цимбалюка.

"На цій зустрічі Герман розповів, що є певна група осіб - здебільшого це росіяни. Вони заважають Україні, заважають усім на світі, це вороги, їх треба вбити, і на це певною групою осіб виділений бюджет... У тій першій бесіді він сказав мені: є список з 30 осіб, яких потрібно ліквідувати. Він одразу сказав, що працювати слід дуже швидко, щоб встигнути до осені", - розповів Цимбалюк в інтерв'ю BBC.

Він зробив вигляд, що зацікавився, і тоді буквально наступного дня Герман запропонував убити Бабченка, відправивши через WhatsApp фотографії журналіста.

Цимбалюк відразу зв'язався із СБУ і разом з оперативниками встановив "цінник" - 30 тисяч доларів за вбивство.

"Першу бесіду з Германом я записував на диктофон телефону. Профайл на Бабченка я відразу ж перекинув оперативнику. Надалі я вже працював з технікою СБУ - наші зустрічі з Германом переважно були без телефонів, вони залишалися в машині. Техніка була на мені", - розповів він.

Під час передачі авансу в розмірі 14 тисяч доларів Цимбалюк дізнався, що список збільшився - з 30 до 60 цілей, але йому відомо лише двоє імен - одеського активіста Євромайдану Тодора Пановського та колишнього співробітника ФСБ Іллі Богданова.

"Для мене це, якщо чесно, звучало як розмова якогось маніяка", - зізнався він.

Герман заявив, що йому та замовнику все одно, як буде вбитий Бабченко, але головне - щоб це сталося скоріше.

"У листуванні Герман постійно підганяв мене: давай швидше, "мене кваплять", - розповів Цимбалюк.

"Після того, як я отримав гроші, стало зрозуміло, що наміри серйозні... Уся операція мала відбутися максимально достовірно: мені потрібно було оглянути маршрут, як я туди приїду, як буду відходити, щоб не потрапити на жодні камери. Потрібно було зробити все, щоб поліцейські не знайшли мене першого ж дня, оскільки все б відразу розсипалося, розламалося", - розповів Цимбалюк.

За його словами, він познайомився з Бабченком усього за кілька днів до передбачуваного вбивства.

Сам процес "убивства" Цимбалюк описав так:

"Коли я піднявся в його квартиру, він уже лежав загримований. Біля нього просто поклали пляшки з водою, щоб імітувати, що цей похід в магазин відбувся... Я сказав: "Доброго здоров'ячка". Він [Бабченко] попросив, щоб я його не смішив... Я не стріляв. Зброя не використовувалося взагалі: у цьому не було сенсу. Якщо працює пістолет з глушником, то пострілів ніхто й так би не почув... Аркадій лежав у калюжі крові, біля нього стояли пляшки з водою - все було так, як потім усі побачили на картинках. Усе було готове до приїзду швидкої та до всього іншого. Нікого, ні співробітників СБУ, ні гримерів, там не було. Була тільки його дружина, яка за легендою під час убивства була в душі. Вона мала почути, як упало тіло, вийти звідти й викликати швидку. Я був у квартирі буквально 10-15 секунд".

За півгодини після цього Цимбалюк повідомив Герману, що "глиста витравив", і вони домовилися наступного дня зустрітися.

Наступного дня Германа затримали.

Нагадаємо, що 29 травня з'явилася інформація про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко був смертельно поранений на порозі свого помешкання в Києві. За фактом убивства журналіста відкрили кримінальне провадження.

Однак у середу, 30 травня, з'ясувалося, що Бабченко живий. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.

Під час проведення спецоперації працівники спецслужби затримали у Києві Бориса Германа – підозрюваного в організації вбивства журналіста.

Згодом, суд заарештував Германа на два місяці без права застави.

У свою чергу, Президент України Петро Порошенко доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

Завдяки імітації вбивства журналіста Аркадія Бабченка слідство, нібито, отримало список 47 осіб, які могли бути наступними жертвами терористів.

Після чого, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що кожному зі списку людей, на яких планувався замах, як і на журналіста Аркадій Бабченка, нададуть охорону.