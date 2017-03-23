Кілер, який вбив Вороненкова, на межі смерті, - ГПУ

Кілер, який убив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова перебуває в критичному стані.

"В кілера два поранення в область грудини і голови. Скрізний постріл в голову унеможливлює зараз слідчу роботу з ним. Кілер на грані смерті", - сказав під час брифінгу генпрокурор Юрій Луценко, інформує "Українська правда".

"На місці події вилучено близько 20 гільз. Вилучено пістолет кілера ТТ. Був задіяний пістолет Стечкіна охоронця. В охоронця було зроблено постріл, потрапили в область серця, проте він живий при пам'яті і співпрацює зі слідством", - сказав він.

За словами Луценка, Вороненков отримав одну кулю в шию, дві в область обличчя, одну в живіт і помер на місці.

"Кілера підвозила машина Daewoo, зараз відслідковуємо її пересування", - сказав Луценко.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Зазначимо, Служба безпеки України не забезпечувала охорону колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, убитого в четвер у центрі Києва.

Через кілька днів після цього російська газета "Коммерсантъ" написала, що другим депутатом був комуніст Денис Вороненков, який переїхав в Україну.