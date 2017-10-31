ПОЛІТИКА НОВИНИКілеру, який у червні цього року хотів вбити чеченське подружжя Адама Осмаєва і Аміну Окуєву, загрожує довічне ув'язнення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кілеру під час червневого замаху на Окуєву і Осмаєва загрожує довічне, – Геращенко
Справу скоро передадуть до суду, протягом місяця, вирок залежить від розгляду
Аміна Окуева і Адам Осмаєв. Фото: Facebook / Asher Joseph Cherkaskyi
Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112", передає "Укрінформ".
"Він зараз у СІЗО, справу скоро передадуть до суду, протягом місяця, вирок залежить від розгляду. Швидше за все, це буде суд присяжних, це розтягнеться на рік або більше. Його чекає довічне", - заявив Геращенко.
За словами Геращенка, кілер намагався вбити Осмаєва та Окуєву на замовлення російських спецслужб.
Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.
За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.
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