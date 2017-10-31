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Кілеру під час червневого замаху на Окуєву і Осмаєва загрожує довічне, – Геращенко

Справу скоро передадуть до суду, протягом місяця, вирок залежить від розгляду
Кілеру, який у червні цього року хотів вбити чеченське подружжя Адама Осмаєва і Аміну Окуєву, загрожує довічне ув'язнення.
Кілеру під час червневого замаху на Окуєву і Осмаєва загрожує довічне, – Геращенко Аміна Окуева і Адам Осмаєв. Фото: Facebook / Asher Joseph Cherkaskyi

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112", передає "Укрінформ".

"Він зараз у СІЗО, справу скоро передадуть до суду, протягом місяця, вирок залежить від розгляду. Швидше за все, це буде суд присяжних, це розтягнеться на рік або більше. Його чекає довічне", - заявив Геращенко.

За словами Геращенка, кілер намагався вбити Осмаєва та Окуєву на замовлення російських спецслужб.

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.

За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.

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31 10 2017 21:37
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