Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кілька сотень людей у Санкт-Петербурзі вийшли на несанкціоновану акцію проти війни з Україною, – ФОТО

Влада не дозволила провести "Марш миру", тому захід проходив у вигляді народного антивоєнного зібрання
У Санкт-Петербурзі в неділю, 24 вересня, кілька сотень людей вийшли на площу біля Казанського собору на несанкціоновану акцію проти війни з Україною.
Кілька сотень людей у Санкт-Петербурзі вийшли на несанкціоновану акцію проти війни з Україною, – ФОТО Фото: fontanka.ru

Мешканці Санкт-Петербурга вийшли на акцію з жовто-блакитними прапорами, стрічками та кульками кольорів українського прапора, а також білими кульками із зображенням голуба в руках, пише "Фонтанка".


Фото: fontanka.ru


Фото: fontanka.ru


Фото: fontanka.ru

Раніше в місті планувався "Марш миру", однак він не був санкціонований місцевою владою, тому захід проходив у вигляді народного антивоєнного зібрання.


Фото: fontanka.ru


Фото: fontanka.ru


Фото: twitter.com/protest_msk


Фото: twitter.com/protest_msk

Поліція попередила, що акція не узгоджена і участь в заході може призвести до адміністративної відповідальності, а також штрафу від 10 до 20 тис. рублів.


Фото: fontanka.ru


Фото: fontanka.ru


Фото: fontanka.ru


Фото: fontanka.ru

Генеральна асамблея ООН у 2001 році постановила, що Міжнародний день миру має відзначатися 21 вересня як день глобального припинення вогню і відмови від насильства. Щороку в Міжнародний день миру ООН люди більш ніж у 100 містах по всьому світі беруть участь у Ході миру, висловлюючи безумовну підтримку Організації Об'єднаних Націй в її роботі, спрямованій на мир у всьому світі.

Нагадаємо, в Москві російські активісти з групи "Стратегія-18" провели акцію на підтримку кримських татар.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 09 2017 18:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реформа медицини: хто заплатить за лікування українців

Реформа медицини: хто заплатить за лікування українців

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.