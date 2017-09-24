Кілька сотень людей у Санкт-Петербурзі вийшли на несанкціоновану акцію проти війни з Україною, – ФОТО
Мешканці Санкт-Петербурга вийшли на акцію з жовто-блакитними прапорами, стрічками та кульками кольорів українського прапора, а також білими кульками із зображенням голуба в руках, пише "Фонтанка".
Фото: fontanka.ru
Фото: fontanka.ru
Фото: fontanka.ru
Раніше в місті планувався "Марш миру", однак він не був санкціонований місцевою владою, тому захід проходив у вигляді народного антивоєнного зібрання.
Фото: fontanka.ru
Фото: fontanka.ru
Фото: twitter.com/protest_msk
Фото: twitter.com/protest_msk
Поліція попередила, що акція не узгоджена і участь в заході може призвести до адміністративної відповідальності, а також штрафу від 10 до 20 тис. рублів.
Фото: fontanka.ru
Фото: fontanka.ru
Фото: fontanka.ru
Фото: fontanka.ru
Генеральна асамблея ООН у 2001 році постановила, що Міжнародний день миру має відзначатися 21 вересня як день глобального припинення вогню і відмови від насильства. Щороку в Міжнародний день миру ООН люди більш ніж у 100 містах по всьому світі беруть участь у Ході миру, висловлюючи безумовну підтримку Організації Об'єднаних Націй в її роботі, спрямованій на мир у всьому світі.
Нагадаємо, в Москві російські активісти з групи "Стратегія-18" провели акцію на підтримку кримських татар.
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