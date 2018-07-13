Кілька сотень людей вийшли на Майдан підтримати Олега Сенцова
Про це повідомляє "Громадське".
Присутні вийшли з плакатами #SaveOlegSentsov та "Свободу політв'язням".
До акції долучилися й лідери кримськотатарського народу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз, а також сестра Олега Сенцова Наталія Каплан.
Фото: hromadske.ua
Чийгоз зазначив, що такі акції необхідні для підтримки морального стану українських політв'язнів. Також він впевнений, що звільнити Сенцова та інших – це завдання міжнародних лідерів, які мають збільшити тиск на главу РФ Володимира Путіна.
Після акції на Майдані учасники відправились ходою та автомобілями до посольств Франції та Німеччини.
Нагадаємо, мати українського режисера, політв'язня Олега Сенцова, Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування. Кремль пообіцяв розглянути звернення.
Мати ув'язненого в Росії українця Олександра Кольченка Лариса вийшла на пікет у Сімферополі, щоб привітати Олега Сенцова з днем народження.
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