Кількість безробітних у світі перевищила 200 мільйонів

В 2017 році число безробітних у всьому світі збільшилося і перевищила 200 мільйонів чоловік.

"Основна причина важкого становища на ринку праці - стагнація малого і середнього бізнесу, особливо в країнах, що розвиваються", - повідомляє FinClub з посиланням на дослідження Міжнародної організації праці (МОП).

Наголошується, що за рік армію безробітних поповнили 3,4 млн чоловік. Традиційно основними роботодавцями, особливо в бідних країнах і країнах із середнім рівнем доходу, є малі підприємства.

У бідних африканських країнах на малий бізнес припадає майже половина робочих місць. В арабських державах середній бізнес працевлаштовує 70% трудящих. Однак в останні роки, згідно з даними МОП, такого роду компанії стикаються із серйозними проблемами і навіть переживають стагнацію. Вони не тільки не створюють нових робочих місць, але і скорочують число своїх співробітників.

Це призвело до того, що темпи зростання чисельності людей працездатного віку значно випереджають темпи створення нових робочих місць.

Дані по 130 країн світу показують, що до фінансової кризи, яка почалася в 2008 році, в сфері малого бізнесу з'являлося набагато більше робочих місць, ніж в великих фірмах. Проте зараз ситуація змінилася. Невеликі приватні компанії воліють обходитися малими силами.

Згідно з даними відомства, у 19 країнах єврозони, кількість безробітних у червні було зафіксовано на рівні 9,1 %. Це нижчий показник, ніж 9,2 %, які були зафіксовані в травні цього року, і рекордно низький показник, починаючи з лютого 2009 року.

Серед країн-членів ЄС найнижчий рівень безробіття в червні був зафіксований в Чехії (2,9 %), Німеччині (3,8 %) і на Мальті (на 4,1 %). Найвищий рівень безробіття в Греції (21,7%) та Іспанії (17,1%).

Нагадаємо, що безробітними в Україні є близько 1,9 мільйона громадян.