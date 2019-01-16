Кількість безробітних за місяць збільшилась на 40 тисяч осіб, - Держстат
Рівень зареєстрованого безробіття таким чином зріс до 1,3% з 1,2% за підсумками попереднього місяця, повідомляє Державна служба статистики з посиланням на Державну службу зайнятості.
За даними відомства, більше всього за місяць зросла кількість безробітних у сільській місцевості - на 32,7 тис. (до 158,5 тис.). У містах число безробітних збільшилося на 8 тис. – до 183,2 тис. осіб.
Середній розмір допомоги по безробіттю в грудні зріс на 206 грн і становив 2 876 грн (у листопаді відповідно був 2670).
Кількість вакансій у грудні скоротилася до 58,4 тис. з 81,2 тис. порівняно з листопадом.
Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, що кількість безробітних в Україні, розрахована за методикою Міжнародної організації праці, протягом 2018 року становила 1,7 мільйона осіб. При цьому менш як 21% з них реєструвалися у державній службі зайнятості.
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