Кількість безробітних за місяць збільшилась на 40 тисяч осіб, - Держстат

Кількість вакансій у грудні скоротилася до 58,4 тис. з 81,2 тис. порівняно з листопадом

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій за останній місяць 2018 року збільшилась порівняно з листопадом на 40,7 тис. осіб і становила 341,7 тисяч.

Рівень зареєстрованого безробіття таким чином зріс до 1,3% з 1,2% за підсумками попереднього місяця, повідомляє Державна служба статистики з посиланням на Державну службу зайнятості.

За даними відомства, більше всього за місяць зросла кількість безробітних у сільській місцевості - на 32,7 тис. (до 158,5 тис.). У містах число безробітних збільшилося на 8 тис. – до 183,2 тис. осіб.

Середній розмір допомоги по безробіттю в грудні зріс на 206 грн і становив 2 876 грн (у листопаді відповідно був 2670).

Кількість вакансій у грудні скоротилася до 58,4 тис. з 81,2 тис. порівняно з листопадом.

Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, що кількість безробітних в Україні, розрахована за методикою Міжнародної організації праці, протягом 2018 року становила 1,7 мільйона осіб. При цьому менш як 21% з них реєструвалися у державній службі зайнятості.