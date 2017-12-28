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Кількість бідних в Україні зменшилася, - Рева

Серед працюючих рівень громадян з доходами менше фактичного прожиткового мінімуму зменшилася з 45,4% до 26,1%
Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє, що кількість бідних громадян, доходи яких менші від реального прожиткового мінімуму, зменшилася на 15% з 54,5% до 39,4%.
Кількість бідних в Україні зменшилася, - Рева Андрій Рева. Фото: rbc.ua

"За даними нашої Державної служби статистики і за методиками, якими користуються наші міжнародні організації, які оцінюють рівень бідності в країні, рівень бідності у нас впав з 54,5% до 39,4%", - сказав міністр, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рева зазначив, що серед працюючих рівень громадян з доходами менше фактичного прожиткового мінімуму зменшилася з 45,4% до 26,1%.

Нагадаємо, що до кінця 2017 року в Україні передбачається прогнозоване зростання середньої зарплати до 7100 гривень.

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КОМЕНТАРІ (1) +

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  • Вася Васильев28 грудня 2017 17:41
    Шо, вже подохли? Відповісти
28 12 2017 13:56
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