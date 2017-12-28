CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр соціальної політики Андрій Рева заявляє, що кількість бідних громадян, доходи яких менші від реального прожиткового мінімуму, зменшилася на 15% з 54,5% до 39,4%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість бідних в Україні зменшилася, - Рева
Серед працюючих рівень громадян з доходами менше фактичного прожиткового мінімуму зменшилася з 45,4% до 26,1%
Андрій Рева. Фото: rbc.ua
"За даними нашої Державної служби статистики і за методиками, якими користуються наші міжнародні організації, які оцінюють рівень бідності в країні, рівень бідності у нас впав з 54,5% до 39,4%", - сказав міністр, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Рева зазначив, що серед працюючих рівень громадян з доходами менше фактичного прожиткового мінімуму зменшилася з 45,4% до 26,1%.
Нагадаємо, що до кінця 2017 року в Україні передбачається прогнозоване зростання середньої зарплати до 7100 гривень.
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28 12 2017 13:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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