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Кількість дитячих шлюбів у світі знизилась, - ЮНІСЕФ

Нині одна з п'яти дівчат одружується у віці до 18 років, а десятиліття тому - одна з чотирьох
У всьому світі значно зменшується кількість дитячих шлюбів.
Кількість дитячих шлюбів у світі знизилась, - ЮНІСЕФ Фото: tarananda.ru

За останні десять років вдалося запобігти 25 мільйонам дитячих шлюбів - такі дані наводять в ЮНІСЕФ, пише "ВВС Україна".

Нині одна з п'яти дівчат одружується у віці до 18 років, а десятиліття тому - одна з чотирьох.

Найбільше скорочується кількість ранніх шлюбів у країнах Південної Азії, повідомляють в ЮНІСЕФ.

В Індії цього вдалося досягти завдяки наданню кращої освіти дівчатам, а також шляхом оприлюднення інформації про шкоду для дітей від ранніх шлюбів.

Агентство повідомляє, що найгіршою була ситуація в Африці, але навіть в Ефіопії вдалося скоротити рівень дитячих шлюбів на третину.

Попри втішну тенденцію Аджай Малхотра, головний гендерний радник ЮНІСЕФ, зазначає, що "нам доведеться пройти довгий шлях".

"Коли дівчинка змушена вийти заміж у дитячому віці, вона відразу стикається з наслідками, а згодом додаються ще й довгострокові наслідки", - каже пані Малхотра.

"Її шанси закінчити школу знижуються, а от шанси зазнати жорстокого поводження від чоловіка чи отримати ускладнення під час вагітності - зростають. Також є величезні соціальні наслідки та підвищений ризик розвитку бідності між поколіннями", - додає вона.

У доповіді зазначено, що тягар дитячого шлюбу перемістився до Африки на південь від Сахари.

В ЮНІСЕФ зазначають, що приблизно один з трьох дитячих шлюбів зараз припадає на Африку на південь від Сахари, у порівнянні одним на п'ять десять років тому.

Світові лідери заприсяглись покласти край дитячим шлюбам до 2030 року - це одна з цілей сталого розвитку ООН.

Пані Малхотра зазначила, що для досягнення цієї мети необхідно активізувати зусилля, "щоб не дати вкрасти дитинство у мільйонів дівчаток через цю руйнівну практику".

Раніше в ЮНІСЕФ представили дані, згідно з якими через війни і крайню бідність 264 млн дітей і підлітків по всьому світу не ходять в школу.

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06 03 2018 12:43
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