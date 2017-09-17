Кількість голодуючих у світі за рік зросла на 38 мільйонів
Минулого року у світі голодували близько 815 млн людей, що на 38 млн більше за 2015 рік. Такий показник становить 11% населення Землі, повідомляє центр новин ООН з посиланням на доповідь, підготовлену експертами ФАО, Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньої продовольчої програми, а також Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Автори доповіді про голод вважають: конфлікти і зміна клімату стали головними факторами, що вплинули на погіршення ситуації.
"Ще один фактор – це економічні проблеми. Країни, які залежать від експорту нафти, отримують набагато менше прибутку в іноземній валюті, відповідно вони імпортують менше продовольства. Цей фактор теж посилює проблему голоду", – сказала старший економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО) Сінді Холлеман.
За її словами, у світовому масштабі кожна четверта дитина у віці до п'яти років страждає від виснаження. Головні ознаки такого стану – відставання в рості і розвитку. Ожиріння у дітей і дорослих, як нагадують експерти, може бути ознакою недостатності поживних речовин.
Нагадаємо, більше 20 млн осіб піддаються ризику загинути від голоду в Ємені, Сомалі, Південному Судані та на північному сході Нігерії, заявили в Організації Об'єднаних Націй.
Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Брайен заявив, що світ переживає найбільшу гуманітарну кризу з моменту створення ООН в 1945 році.
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