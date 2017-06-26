Кількість користувачів українського Facebook перетнула позначку 10 мільйонів
Як повідомляється, це в першу чергу - наслідок блокувань російських сайтів, в тому числі - соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники", які довгий час були в топі популярних сайтів уанету.
Про це повідомляє Ain.ua.
Відзначається, що одним з перших знакову цифру зауважив Микита Коваленко, альфа Діджитал бутика Yellow Fox. Ще в травні, за його словами, цей показник в рекламному кабінеті оцінювався в 7,4 млн.
Ці дані підтверджують і в Factum Group Ukraine. За словами Івана Дубинського, СEO дослідницької компанії, яка готує звіти по популярним сайтам уанету для ІнАУ, в травні цього року 9 546 069 українців відвідало стартову сторінку найпопулярнішої в світі соціальної мережі, а 8 797 750 українців відвідало сторінки профілю.
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Нагадаємо, петиція до Президента України Петра Порошенка з вимогою скасувати блокування російської соціальної мережі "ВКонтакте" набрала 25 тисяч підписів, необхідних для її розгляду.
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