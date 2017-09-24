Кількість людей, які отруїлися копченою рибою у Львові, зросла до 32
За словами головного епідеміолога Львівської області Наталії Тімко, серед отруєних значиться також п'ятеро дітей.
У всіх госпіталізованих стан середньої тяжкості, близький до важкого, повідомляє Zaxid.net.
У пацієнтів діагностували гостру кишкову інфекцію. Відомо, що всі постраждалі їли рибу гарячого копчення, яку купили в одному місці на ринку "Привокзальний".
Як повідомляв iPress.ua, 22 вересня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано шістьох осіб (дорослих) із діагнозом: гостра кишкова інфекція.
Станом на ранок 23 вересня кількість госпіталізованих зросла до 10 осіб. З них 1 дитина.
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