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Кількість людей, які отруїлися копченою рибою у Львові, зросла до 32

У всіх госпіталізованих стан середньої тяжкості, близький до важкого
У Львові вже 32 людини госпіталізовані з харчовим отруєнням після вживання копченої риби.
Кількість людей, які отруїлися копченою рибою у Львові, зросла до 32 Фото: firtka.if.ua

За словами головного епідеміолога Львівської області Наталії Тімко, серед отруєних значиться також п'ятеро дітей. 

У всіх госпіталізованих стан середньої тяжкості, близький до важкого, повідомляє Zaxid.net.

У пацієнтів діагностували гостру кишкову інфекцію. Відомо, що всі постраждалі їли рибу гарячого копчення, яку купили в одному місці на ринку "Привокзальний".

Як повідомляв iPress.ua22 вересня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано шістьох осіб (дорослих) із діагнозом: гостра кишкова інфекція.

Станом на ранок 23 вересня кількість госпіталізованих зросла до 10 осіб. З них 1 дитина.

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24 09 2017 13:55
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