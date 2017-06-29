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Кількість людей, які отруїлися суші в одному з ресторанів Києва, зросла до 23

Серед постраждалих є дитина
У Києві за день 23 особи захворіли на гостру кишкову інфекцію, 20 з яких було госпіталізовано. Серед постраждалих є дитина.
Кількість людей, які отруїлися суші в одному з ресторанів Києва, зросла до 23 Фото: AG

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Зазначається, що масове отруєння сталося після вживання їжі в закладі громадського харчування "Суші Ленд" за адресою: Київ, вулиця Дмитрівська, 2а.

Держпродспоживслужба обстежила та відібрала 21 зразок з харчових продуктів, зокрема, продовольчої сировини.

"За результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю) виявлені численні порушення вимог чинного законодавства", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо, що в Києві 16 людей госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією після вживання суші в одному з ресторанів.

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29 06 2017 21:30
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