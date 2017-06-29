CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві за день 23 особи захворіли на гостру кишкову інфекцію, 20 з яких було госпіталізовано. Серед постраждалих є дитина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість людей, які отруїлися суші в одному з ресторанів Києва, зросла до 23
Серед постраждалих є дитина
Фото: AG
Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
Зазначається, що масове отруєння сталося після вживання їжі в закладі громадського харчування "Суші Ленд" за адресою: Київ, вулиця Дмитрівська, 2а.
Держпродспоживслужба обстежила та відібрала 21 зразок з харчових продуктів, зокрема, продовольчої сировини.
"За результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю) виявлені численні порушення вимог чинного законодавства", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо, що в Києві 16 людей госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією після вживання суші в одному з ресторанів.
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29 06 2017 21:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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