Кількість людей, які отруїлися суші в одному з ресторанів Києва, зросла до 23 Серед постраждалих є дитина

У Києві за день 23 особи захворіли на гостру кишкову інфекцію, 20 з яких було госпіталізовано. Серед постраждалих є дитина.

Фото: AG

Про це повідомляє Держпродспоживслужба. Зазначається, що масове отруєння сталося після вживання їжі в закладі громадського харчування "Суші Ленд" за адресою: Київ, вулиця Дмитрівська, 2а. Держпродспоживслужба обстежила та відібрала 21 зразок з харчових продуктів, зокрема, продовольчої сировини. "За результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю) виявлені численні порушення вимог чинного законодавства", – йдеться в повідомленні. Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо, що в Києві 16 людей госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією після вживання суші в одному з ресторанів.

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