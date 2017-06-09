Кількість нелегальних переглядів 7-го сезону "Гри престолів" перевищила 1 млрд
Найбільше нелегальних переглядів припало на перший епізод сезону. Протягом 72 годин після показу в ефірі телеканалу HBO його було нелегально завантажено і переглянуто в інтернеті понад 90 млн разів, а загальна кількість нелегальних переглядів становила 187 млн.
Фінальний епізод сезону за перші 72 години після прем'єри набрав більш ніж 120 млн нелегальних переглядів, повідомила британська газета The Independent з посиланням на компанію MUSO, що займається захистом інформації, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Офіційні дані щодо легальних переглядів становили в середньому 31 млн на епізод, і ці цифри показують, що піратство виявилося значно масштабнішим ніж легальні перегляди", - зазначає видання.
Нагадаємо, хакери, відповідальні за останні витоки серій "Гри престолів", зв'язалися з виданням Mashable і розповіли про свої плани.
Компанія Proofpoint, що займається інформаційною безпекою, виявила "цілеспрямовану email-кампанію" з розповсюдження вірусів під прикриттям спойлерів до серіалу "Гра престолів" серед довірливих користувачів.
Художниця з костюмів серіалу "Гра престолів" Мішель Клептон зізналася, що шуби учасників Нічного дозору зроблені з килимів, придбаних в IKEA.
Каліфорнійський університет в Берклі запропонував пройти шеститижневий курс штучних мов, що використовуються в телесеріалі "Гра престолів".
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