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Кількість нелегальних переглядів 7-го сезону "Гри престолів" перевищила 1 млрд

Піратство виявилося значно масштабнішим ніж легальні перегляди
Кількість переглядів з порушенням авторських прав сьомого сезону телесеріалу "Гра престолів" перевищила один мільярд.
Кількість нелегальних переглядів 7-го сезону "Гри престолів" перевищила 1 млрд Фото: telegraph.co.uk

Найбільше нелегальних переглядів припало на перший епізод сезону. Протягом 72 годин після показу в ефірі телеканалу HBO його було нелегально завантажено і переглянуто в інтернеті понад 90 млн разів, а загальна кількість нелегальних переглядів становила 187 млн.

Фінальний епізод сезону за перші 72 години після прем'єри набрав більш ніж 120 млн нелегальних переглядів, повідомила британська газета The Independent з посиланням на компанію MUSO, що займається захистом інформації, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Офіційні дані щодо легальних переглядів становили в середньому 31 млн на епізод, і ці цифри показують, що піратство виявилося значно масштабнішим ніж легальні перегляди", - зазначає видання.

Нагадаємо, хакери, відповідальні за останні витоки серій "Гри престолів", зв'язалися з виданням Mashable і розповіли про свої плани.

Компанія Proofpoint, що займається інформаційною безпекою, виявила "цілеспрямовану email-кампанію" з розповсюдження вірусів під прикриттям спойлерів до серіалу "Гра престолів" серед довірливих користувачів.

Художниця з костюмів серіалу "Гра престолів" Мішель Клептон зізналася, що шуби учасників Нічного дозору зроблені з килимів, придбаних в IKEA.

Каліфорнійський університет в Берклі запропонував пройти шеститижневий курс штучних мов, що використовуються в телесеріалі "Гра престолів".

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06 09 2017 20:16
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