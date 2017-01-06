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Кількість обстрілів на Донбасі зросла, поранено дев’ять мирних жителів, - ОБСЄ

У Мар'їнці школярі закінчили навчальний рік у підвалах
За тиждень у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій постраждали 9 мирних жителів.
Кількість обстрілів на Донбасі зросла, поранено дев’ять мирних жителів, - ОБСЄ Фото:volynnews.com

Мирні мешканці продовжують платити високу ціну за відмову сторін від дотримання угод: СММ підтверджує 9 жертв серед цивільного населення на 22-28 травня.

"Шість жінок і троє чоловіків отримали поранення. П'ять – у районах, які не перебувають під контролем уряду – Яковлівка, Олександрівка, Холмський і південно-західному районі міста Донецька, і чотири – в контрольованих українською владою районах – в Авдіївці та Красногорівці", – заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, інформує Українська правда.

Також спостерігачі ОБСЄ зафіксували збільшення на 45% кількості порушень припинення вогню 22-28 травня на сході України.

За його словами, у Мар'їнці учні і співробітники двох шкіл закінчили цей навчальний рік, притиснувшись один до одного в підвалах, коли в їхньому районі почався обстріл.

Також спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували, що в Олександрівці 24 травня біля школи почали вибухати снаряди і вчителі відводили дітей в укриття. У Красногорівці зафіксовано руйнування школи, лікарні та приватних будинків.

Зазначимо, порівняно з аналогічним періодом минулого року число жертв зросло на 120%.

З березня до 14 травня 2017 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) підтвердило 178 жертв серед цивільного населення на Донбасі - 35 загиблих та 143 поранених.

 
 
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01 06 2017 17:22
ТЕГИ: Донбас, ОБСЄ
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