Кількість отруєних шаурмою в Києві зросла до 70
Про це повідомляють у Головному управлінні Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Києві.
33 випадків (з них 3 випадки серед дітей) пов'язані з вживанням шаурми, придбаної в МАФі у вигляді автопричепу "Купава", який розташовано при виході зі станції метро "Дарниця" в напрямку торгівельного центру "Дитячий світ".
26 випадків (з них 2 випадки серед дітей, 1 випадок у мешканця Київської області) пов'язані із вживанням 29-30 липня шаурми, сосисок в лаваші з майонезом, придбаних в МАФі біля кафе "Річковий Порт" на Поштовій площі у Подільскому районі Києва.
11 випадків (з них 5 випадків серед дітей) пов'язані із вживанням 30 липня шаурми, придбаної в МАФі біля супермаркету VARUS, розташованого за адресою: місто Київ, проспект Оболонський, 20-А, один випадок – поблизу станції метро Лісова у вагітної жінки. Двоє осіб не госпіталізовані.
"Всього із 70 постраждалих 10 не госпіталізовано. Попередній діагноз сальмонельоз. Також відомо про 4 випадки отруєння в Київській області. Епідеміологічне розслідування триває", – зазначили у Держпродспоживслужбі.
Нагадаємо, поліція Києва розпочала розслідування за фактом масового отруєння людей шаурмою.
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