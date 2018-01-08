Кількість отруєних шаурмою в Києві зросла до 70

Станом на 17:00 1 серпня в Києві зареєстровано 70 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію після вживання шаурми.

Про це повідомляють у Головному управлінні Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Києві.

33 випадків (з них 3 випадки серед дітей) пов'язані з вживанням шаурми, придбаної в МАФі у вигляді автопричепу "Купава", який розташовано при виході зі станції метро "Дарниця" в напрямку торгівельного центру "Дитячий світ".

26 випадків (з них 2 випадки серед дітей, 1 випадок у мешканця Київської області) пов'язані із вживанням 29-30 липня шаурми, сосисок в лаваші з майонезом, придбаних в МАФі біля кафе "Річковий Порт" на Поштовій площі у Подільскому районі Києва.

11 випадків (з них 5 випадків серед дітей) пов'язані із вживанням 30 липня шаурми, придбаної в МАФі біля супермаркету VARUS, розташованого за адресою: місто Київ, проспект Оболонський, 20-А, один випадок – поблизу станції метро Лісова у вагітної жінки. Двоє осіб не госпіталізовані.

"Всього із 70 постраждалих 10 не госпіталізовано. Попередній діагноз сальмонельоз. Також відомо про 4 випадки отруєння в Київській області. Епідеміологічне розслідування триває", – зазначили у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, поліція Києва розпочала розслідування за фактом масового отруєння людей шаурмою.