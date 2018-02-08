Кількість отруєних вуличною їжею в Києві зросла до 83

Жоден МАФ, пов'язаний з отруєнням, не мав необхідних для роботи документів

У Києві вже 83 людини постраждали від отруєння вуличною їжею. У всі торгові точки небезпечну продукцію поставляв один суб'єкт господарювання.

"Станом на сьогодні зареєстровано 83 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, в тому числі 12 випадків серед дітей. У результаті проведення перевірок інспекторами Держпродспоживслужби встановлено, що жоден суб'єкт господарювання, з діяльністю якого пов'язують масове отруєння, немає необхідних документів. На даний момент ці МАФи зачинені. Більше того, встановлено, що у всі ці торгові точки небезпечну продукцію поставляв один суб'єкт господарювання", – повідомляють у Держпродспоживслужбі.

Відповідні матеріали вже передали у правоохоронні органи. За фактом вчинення протиправних діянь, які містять ознаки злочину, передбаченого статтею 325 Кримінального кодексу України, порушено кримінальне провадження.

"У шістьох районах міста проведено рейдові перевірки таких об'єктів щодо дотримання ними санітарно законодавства та законодавства з безпечності харчових продуктів. Станом на 02.08.2018 року інспектори Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві спільно з представниками Національної поліції України у зв’язку з виявленими порушеннями під час проведення перевіркок припинили діяльність ряду МАФів із реалізації вуличної їжі, обладнання та сировина вилучені. Робота в цьому напрямку буде продовжена", – заявляє Держпродспоживслужба.

За ініціативою Держпродспоживслужби 01 серпня відбулося засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації). За результатами засідання створена комісія, до складу якої увійшли представники Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головного управлінню Національної поліції в місті Києві, Головного управління Держпродспоживслужби в м.Києві.

Комісії доручено провести перевірки МАФів на предмет законності їх діяльності. Зокрема, йдеться про проведення комісійних обстежень місць торгівлі вуличною їжею. У разі виявлення порушень санітарних норм, умов зберігання, виготовлення та реалізації (порушення температурного режиму зберігання, відсутність холодильного обладнання, недотримання гігієнічних вимог до потужності, харчових продуктів та персоналу потужностей), відсутність державної реєстрації потужності тощо будуть вживатися заходи із заборони діяльності таких об’єктів.

Разом з цим Голова Держпродспоживслужби дав доручення всім територіальним органам Держпродспоживслужби посилити державний контроль за об'єктами, які здійснюють реалізацію вуличної їжі.

Нагадаємо, в київському відділі Держпродспоживслужби запевняють, що у столиці не може бути жодного офіційно зареєстрованого кіоску із шаурмою.