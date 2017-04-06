Кількість постраждалих у тисняві в Турині зросла до півтори тисячі осіб Серед постраждалих – семирічний хлопчик

За останніми даними, внаслідок тисняви на центральній площі італійського міста Турина під час масового перегляду фінального матчу Ліги чемпіонів постраждали понад півтори тисячі осіб.

Фото: afp.com

Про це повідомляє AFP. Троє людей зазнали серйозних поранень. Серед постраждалих – семирічний хлопчик, який отримав тяжкі травми та наразі перебуває в комі. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії в результаті тисняви, що виникла на площі Сан-Карло в Турині під час трансляції футбольного матчу, постраждали більше 600 уболівальників.

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