CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа останніми даними, внаслідок тисняви на центральній площі італійського міста Турина під час масового перегляду фінального матчу Ліги чемпіонів постраждали понад півтори тисячі осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість постраждалих у тисняві в Турині зросла до півтори тисячі осіб
Серед постраждалих – семирічний хлопчик
Фото: afp.com
Про це повідомляє AFP.
Троє людей зазнали серйозних поранень. Серед постраждалих – семирічний хлопчик, який отримав тяжкі травми та наразі перебуває в комі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії в результаті тисняви, що виникла на площі Сан-Карло в Турині під час трансляції футбольного матчу, постраждали більше 600 уболівальників.
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04 06 2017 19:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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