CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВодія автомобіля Honda, який скоїв наїзд на натовп пішоходів на площі Таймс-сквер, затримала поліція.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість постраждалих внаслідок наїзду на натовп у Нью-Йорку подвоїлася, водія затримали
Водій після інциденту запанікував і спробував втекти, але його затримали
Фото: EPA/UPG
В Департаменті поліції Нью-Йорка повідомляють, що водій перебуває під вартою і район був перекритий, - повідомляє BBC.
Водій після інциденту запанікував і спробував втекти, але його затримали. Ім'я водія поки не повідомляється.
Reuters повідомляв, що водій їхав проти руху і збивав людей на тротуарі.
Повідомляється про 19 постраждалих.
MORE: Witnesses said car drove against traffic, striking people on Times Square sidewalk; TV shows driver removed. https://t.co/qSYyRNvEQa pic.twitter.com/JTn5CuJXLB— Reuters Top News (@Reuters) 18 мая 2017 г.
Нагадаємо, у Нью-Йорку легковий автомобіль врізався у перехожих на тротуарі на Таймс-сквер у центрі міста, одна людина загинула.
UPDATE: One dead, 19 injured in Times Square incident - New York Fire Dept. on Twitter. More here: https://t.co/lAkKPNQb7U pic.twitter.com/Lz8xTeGOdh— Reuters Top News (@Reuters) 18 мая 2017 г.
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18 05 2017 20:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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