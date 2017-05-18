Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кількість постраждалих внаслідок наїзду на натовп у Нью-Йорку подвоїлася, водія затримали

Водій після інциденту запанікував і спробував втекти, але його затримали
Водія автомобіля Honda, який скоїв наїзд на натовп пішоходів на площі Таймс-сквер, затримала поліція.
Кількість постраждалих внаслідок наїзду на натовп у Нью-Йорку подвоїлася, водія затримали Фото: EPA/UPG

В Департаменті поліції Нью-Йорка повідомляють, що водій перебуває під вартою і район був перекритий, - повідомляє BBC.

Водій після інциденту запанікував і спробував втекти, але його затримали. Ім'я водія поки не повідомляється. 

Reuters повідомляв, що водій їхав проти руху і збивав людей на тротуарі.

Повідомляється про 19 постраждалих.

 

 

 

 

Нагадаємо, у Нью-Йорку легковий автомобіль врізався у перехожих на тротуарі на Таймс-сквер у центрі міста, одна людина загинула.

 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 05 2017 20:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.