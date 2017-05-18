Кількість постраждалих внаслідок наїзду на натовп у Нью-Йорку подвоїлася, водія затримали

Водій після інциденту запанікував і спробував втекти, але його затримали

Водія автомобіля Honda, який скоїв наїзд на натовп пішоходів на площі Таймс-сквер, затримала поліція.

В Департаменті поліції Нью-Йорка повідомляють, що водій перебуває під вартою і район був перекритий, - повідомляє BBC.

Водій після інциденту запанікував і спробував втекти, але його затримали. Ім'я водія поки не повідомляється.

Reuters повідомляв, що водій їхав проти руху і збивав людей на тротуарі.

Повідомляється про 19 постраждалих.

MORE: Witnesses said car drove against traffic, striking people on Times Square sidewalk; TV shows driver removed. https://t.co/qSYyRNvEQa pic.twitter.com/JTn5CuJXLB — Reuters Top News (@Reuters) 18 мая 2017 г.