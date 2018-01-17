Кількість протитанкових комплексів буде збільшено в 4 рази, - Порошенко

Рада національної безпеки і оборони під головуванням президента Петра Порошенка провела засідання, на якому обговорювалося державне оборонне замовлення на 2018 рік.

Про це повідомляється на сайті президента.

За словами Порошенка, в цьому році кількість протитанкових ракетних комплексів буде збільшено в чотири рази.

"Я мав можливість безпосередньо поспілкуватися з командувачами АТО, з командирами бригад і можу сказати про ті пріоритети, які українські воїни, українські герої поставили переді мною, як перед президентом і верховним головнокомандувачем - це повинні бути нові протитанкові комплекси, причому як українського виробництва - «Стугна», інші, так і іноземного", - сказав президент.

"Сьогодні можу сказати, що кількість протитанкового озброєння збільшується в чотири рази. І все це повинно бути безпосередньо в АТО. Ми не повинні знижувати рівень боєздатності наших частин", - додав Порошенко.

Він також нагадав, що Україна отримає протитанкові ракетні комплекси Javelin від США.

"Друга позиція, яка пріоритетно була поставлена - це засоби радіоелектронної боротьби. У нас повинна бути можливість захистити українські позиції від ворожих безпілотних літальних апаратів і забезпечити радіоелектронну підтримку діяльності наших військ", - наголосив Порошенко.

За його словами, в держоборонзамовленні втричі збільшено видатки на закупівлю сучасних засобів радіоелектронної боротьби як українського, так і іноземного виробництва. Забезпечення бійців антиснайперськими комплексами планують збільшити в 10 разів.

Порошенко також повідомив, що загалом основні показники державного оборонного замовлення в цьому році значно збільшено - до 21 млрд гривень. У порівнянні з 2017 роком цей показник збільшився на 37%.

"Це і є характеристика тих пріоритетів, які я, як президент і верховний головнокомандувач, парламент і уряд сьогодні демонструємо для збільшення обороноздатності нашої держави", - сказав президент.

Нагадаємо, у США стурбовані потенційним потраплянням американської зброї до бойовиків на Донбасі, коли її нададуть Україні для стримування російської агресії.