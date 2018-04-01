Кількість шлюбів поляків з українками збільшилася вдвічі
Про це передає Радіо Польща.
Схоже явище соціологи спостерігали, коли після вступу Польщі в ЄС збільшилася кількість шлюбів між польками і німцями, італійцями та греками.
Відзначається, що шлюби поляків з українками значно міцніші, ніж шлюби польок і поляків з іноземцями з Великобританії чи Німеччини.
Повідомляється, що в 2016 році поляки уклали з іноземками 4662 шлюби, водночас з українками - 782 шлюби.
Раніше сьогодні глава МЗС Павло Клімкін назвав українців рятівниками економіки Польщі.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна прийняла у себе 1,5 мільйона українців, і більшість із них приїхали з територій, охоплених війною.
А посольство України в Польщі заявляло, що за 10 місяців 2017 року польська влада надала статус біженця 56 громадянам України.
Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко відповіла на заяви польських високопосадовців про сотні тисяч українських біженців: "Статус біженців у Польщі отримали значно менше українців, ніж стверджує польська влада".
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