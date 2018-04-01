Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кількість шлюбів поляків з українками збільшилася вдвічі

У 2016 році поляки уклали з іноземками 4662 шлюби, водночас з українками - 782
У Польщі зростає кількість шлюбів між поляками і українками. За даними статистичного управління в Любліні, за останні кілька років кількість таких шлюбів зросла удвічі
Кількість шлюбів поляків з українками збільшилася вдвічі Фото: з вільних джерел

Про це передає Радіо Польща.

Схоже явище соціологи спостерігали, коли після вступу Польщі в ЄС збільшилася кількість шлюбів між польками і німцями, італійцями та греками.

Відзначається, що шлюби поляків з українками значно міцніші, ніж шлюби польок і поляків з іноземцями з Великобританії чи Німеччини.

Повідомляється, що в 2016 році поляки уклали з іноземками 4662 шлюби, водночас з українками - 782 шлюби.

Раніше сьогодні глава МЗС Павло Клімкін назвав українців рятівниками економіки Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна прийняла у себе 1,5 мільйона українців, і більшість із них приїхали з територій, охоплених війною.

А посольство України в Польщі заявляло, що за 10 місяців 2017 року польська влада надала статус біженця 56 громадянам України.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко відповіла на заяви польських високопосадовців про сотні тисяч українських біженців: "Статус біженців у Польщі отримали значно менше українців, ніж стверджує польська влада".

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 01 2018 22:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.