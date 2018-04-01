Кількість шлюбів поляків з українками збільшилася вдвічі

У 2016 році поляки уклали з іноземками 4662 шлюби, водночас з українками - 782

У Польщі зростає кількість шлюбів між поляками і українками. За даними статистичного управління в Любліні, за останні кілька років кількість таких шлюбів зросла удвічі

Про це передає Радіо Польща.

Схоже явище соціологи спостерігали, коли після вступу Польщі в ЄС збільшилася кількість шлюбів між польками і німцями, італійцями та греками.

Відзначається, що шлюби поляків з українками значно міцніші, ніж шлюби польок і поляків з іноземцями з Великобританії чи Німеччини.

Повідомляється, що в 2016 році поляки уклали з іноземками 4662 шлюби, водночас з українками - 782 шлюби.

Раніше сьогодні глава МЗС Павло Клімкін назвав українців рятівниками економіки Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна прийняла у себе 1,5 мільйона українців, і більшість із них приїхали з територій, охоплених війною.

А посольство України в Польщі заявляло, що за 10 місяців 2017 року польська влада надала статус біженця 56 громадянам України.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко відповіла на заяви польських високопосадовців про сотні тисяч українських біженців: "Статус біженців у Польщі отримали значно менше українців, ніж стверджує польська влада".