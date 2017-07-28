Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кількість скарг на СБУ зросла на 60%, - бізнес-омбудсмен

На 38% виросла кількість скарг на Міністерство юстиції
Кількість скарг на Службу безпеки України збільшилася на 60% у другому кварталі 2017.
Кількість скарг на СБУ зросла на 60%, - бізнес-омбудсмен Фото: з відкритих джерел

Про це заявив під час круглого столу бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета, передає Укрінформ.

Як повідомляється, найчастіше бізнес скаржився на Державну фіскальну службу та прокуратуру.

"У другому кварталі 2017 року Рада бізнес-омбудсмена отримала на розгляд 237 скарг", - констатував Шемета.
За його словами, у порівнянні з аналогічними звітними періодами в 2016 році та 2015 роках, кількість скарг зросла на 12% та 39% відповідно. У порівнянні з попереднім кварталом кількість скарг зменшилася на 11,4% та склала 237 проти 264.

"Із негативного варто відзначити значне зростання кількості скарг на СБУ - кількість скарг виросла на 60% у другому кварталі, на 38% виросла кількість скарг на Міністерство юстиції, на 25% зросла кількість скарг на контролюючі органи. Також на 23% зросла кількість скарг на Національну поліцію", - сказав бізнес-омбудсмен.

Зокрема, на Державну фіскальну службу України за 2 квартал 2017 року надійшло 115 скарг, на прокуратуру України - 16 скарг, на Національну поліцію України - 14 скарг.

Нагадаємо, останнім часом СБУ проводила обшуки в "Укргазвидобуванні", "Укрзалізниці" та багатьох інших компаніях.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 07 2017 20:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.