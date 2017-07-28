Кількість скарг на СБУ зросла на 60%, - бізнес-омбудсмен
Про це заявив під час круглого столу бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета, передає Укрінформ.
Як повідомляється, найчастіше бізнес скаржився на Державну фіскальну службу та прокуратуру.
"У другому кварталі 2017 року Рада бізнес-омбудсмена отримала на розгляд 237 скарг", - констатував Шемета.
За його словами, у порівнянні з аналогічними звітними періодами в 2016 році та 2015 роках, кількість скарг зросла на 12% та 39% відповідно. У порівнянні з попереднім кварталом кількість скарг зменшилася на 11,4% та склала 237 проти 264.
"Із негативного варто відзначити значне зростання кількості скарг на СБУ - кількість скарг виросла на 60% у другому кварталі, на 38% виросла кількість скарг на Міністерство юстиції, на 25% зросла кількість скарг на контролюючі органи. Також на 23% зросла кількість скарг на Національну поліцію", - сказав бізнес-омбудсмен.
Зокрема, на Державну фіскальну службу України за 2 квартал 2017 року надійшло 115 скарг, на прокуратуру України - 16 скарг, на Національну поліцію України - 14 скарг.
Нагадаємо, останнім часом СБУ проводила обшуки в "Укргазвидобуванні", "Укрзалізниці" та багатьох інших компаніях.
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