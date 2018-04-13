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Кількість сонячних електростанцій в Україні зросла на 13%, - Кабмін

У період з 2014 по 2017 рік у будівництво сонячних електростанцій залучили майже 1 мільярд євро інвестицій.
За перші три місяці 2018 року в Україні введено в експлуатацію сонячних електростанцій загальною потужністю 100 мегават. Стільки ж, скільки за половину 2017 року.
Кількість сонячних електростанцій в Україні зросла на 13%, - Кабмін

Загальна потужність сонячних електростанцій в Україні наразі становить 841 мегават, - зазначив радник голови Держенергоефективності Констянтин Гура на конференції, призначеній індустрії сонячної енергетики, повідомляє "Урядовий кур’єр".

На думку урядовців, найбільшим стимулом для будівництва та експлуатації альтернативних джерел енергії в Україні є "зелений тариф", який уряд прив’язав до курсу євро на термін до 2030 року.

За словами Гури, у період з 2014 по 2017 рік у будівництво сонячних електростанцій залучили майже 1 мільярд євро інвестицій.

"Наразі Україна продовжує залучати інвесторів до роботи на ринку відновлюваної енергетики. Ми працюємо над ідентифікацією конкретних конкурентних інвестиційних проектів", — повідомив Гура.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку виділив 25,9 мільйонів євро на будівництво трьох сонячних електростанцій на Вінниччині.

Раніше ЄБРР виділив майже 25 млн євро на будівництво сонячної електростанції у Львівській області

 
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13 04 2018 13:24
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