Кількість сонячних електростанцій в Україні зросла на 13%, - Кабмін
Загальна потужність сонячних електростанцій в Україні наразі становить 841 мегават, - зазначив радник голови Держенергоефективності Констянтин Гура на конференції, призначеній індустрії сонячної енергетики, повідомляє "Урядовий кур’єр".
На думку урядовців, найбільшим стимулом для будівництва та експлуатації альтернативних джерел енергії в Україні є "зелений тариф", який уряд прив’язав до курсу євро на термін до 2030 року.
За словами Гури, у період з 2014 по 2017 рік у будівництво сонячних електростанцій залучили майже 1 мільярд євро інвестицій.
"Наразі Україна продовжує залучати інвесторів до роботи на ринку відновлюваної енергетики. Ми працюємо над ідентифікацією конкретних конкурентних інвестиційних проектів", — повідомив Гура.
Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку виділив 25,9 мільйонів євро на будівництво трьох сонячних електростанцій на Вінниччині.
Раніше ЄБРР виділив майже 25 млн євро на будівництво сонячної електростанції у Львівській області
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