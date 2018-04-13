Кількість спроб терористичних атак проти України вже перевалила за 400, - Порошенко
"Кількість спроб терористичних атак проти України вже перевалила за 400. Терористи готуються в таборах, які розміщені в Ростовській, Бєлгородській, Курській та інших областях РФ. Частина з них набираються і вербуються на українській окупованій території, частина - це російські громадяни", - сказав Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, пише "Інтерфакс-Україна".
"Українська держава має бути об'єднаною і сильною разом із українським суспільством, українським народом для того, щоб протидіяти цим загрозам", - додав глава держави.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко анонсував зміну антитерористичної операції на сході України в операцію Об'єднаних сил 30 квітня поточного року.
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