Кількість спроб терористичних атак проти України вже перевалила за 400, - Порошенко

За словами Порошенка, терористи готуються в таборах, які розміщені в Росії та на окупованій території України

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україні було скоєно вже понад 400 терористичних атак особами, які пройшли підготовку як на окупованій території, так і на території Росії.

"Кількість спроб терористичних атак проти України вже перевалила за 400. Терористи готуються в таборах, які розміщені в Ростовській, Бєлгородській, Курській та інших областях РФ. Частина з них набираються і вербуються на українській окупованій території, частина - це російські громадяни", - сказав Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, пише "Інтерфакс-Україна".

"Українська держава має бути об'єднаною і сильною разом із українським суспільством, українським народом для того, щоб протидіяти цим загрозам", - додав глава держави.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко анонсував зміну антитерористичної операції на сході України в операцію Об'єднаних сил 30 квітня поточного року.