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Кількість субсидій зменшиться на третину, - Мінсоцполітики

В уряді пояснили, як вплине зростання заробітної плати на кількість отримувачів субсидій
Система субсидій побудована у такий спосіб, що розмір плати залежить від розміру доходів.
Кількість субсидій зменшиться на третину, - Мінсоцполітики Фото: УНІАН

Про це журналістам заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє Еспресо.TV. 

Він пояснив, що сама система субсидій побудована у такий спосіб, що розмір плати залежить від розміру доходів.

"Якщо ваші доходи не ростуть, а тарифи ростуть, то збільшується частка, яку платить держава, тобто розміри субсидій. Якщо тарифи не ростуть, а збільшуються ваши доходи, то ваша частка зростає", - наголосив Рева.

Він нагадав, що перед початком опалювального сзону говорив про те, що уряд розраховує на 8-9 мільйонів субсидіантів, а по факту їх було 7,5 мільйонів. За його словами, це сталося тому, що люди, які мали більше доходів, вирішили відмовитися від субсидій.

"Зараз, у зв'язку з тим, що доходи ростуть, звичайно буде зменшуватися розмір субсидії, тому що людина буде трошки більше платити, нелінійно", - зауважив Рева.

За його словами, під час розробки формули розрахунку субсидій, він спрогнозував, що їх стане менше, втім це не означає, що когось будуть примушувати відмовитися від субсидій.

"Я так думаю, що можливо їх буде на третину менше. буде їх на чверть менше, чи на 10% - ну слава Богу. Штучно зменшувати їх на третину ніхто не буде", - підсумував Рева.  

Нагадаємо, зекономлена субсидія не може ігноруватися надавачами послуг і трактуватися як заборгованість.

У січні 2017 року стало відомо, що залишки бюджетних коштів по субсидіях населенню на оплату житлово-комунальних послуг за підсумками минулого опалювального сезону склали 12 млрд грн.

У грудні 2016 року Верховна Рада зменшила видатки для Пенсійного фонду на 2,4 млрд грн, перенаправивши ці кошти на надання пільг та житлових субсидій населенню.

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19 04 2017 13:56
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