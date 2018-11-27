Кількість танків на російських базах уздовж кордону з Україною зросла втричі, – Порошенко

За словами президента, пояснення росіян про військові навчання це збільшення не виправдають

За словами президента України Петра Порошенка, кількість танків на російських військових базах неподалік українсько-російського кордону зросла втричі, й існує загроза повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це глава держави заявив у вівторок, 27 листопада, в інтерв'ю українським телеканалам.

"Насправді те, що відбулося 25 листопада – це надзвичайна подія вперше за 4,5 роки російської агресії. Офіційно, без будь-якого зривання шевронів, без "зелених чоловічків" російські військові кораблі у величезній кількості атакували кораблі Збройних Сил України", – заявив Петро Порошенко.

За словами президента, розвідка надала йому кілька доказів.

"Я їх хочу вам вперше продемонструвати. Це є російська військова база, яка розташована у 18 км від нашого кордону. За 17 вересня, 24 вересня. Це все танки. Це жовтень... Як ви бачите, кількість танків на базах, які розташовані вздовж нашого кордону, зросла в тричі. Для чого вони були туди передислоковані? Кількість підрозділів, які були передислоковані вздовж нашого кордону, причому по всій довжині, кардинально зросла. Позиція щодо можливих навчань – ніяк це збільшення не виправдовують", – сказав Петро Порошенко.

"І тому я хочу, щоб ніхто не думав, що це – забавки або іграшки. Країна перебуває під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією", – стверджує президент.

За його словами, тому необхідно було запровадити воєнний стан.

Порошенко також продемонстрував дані, які, за його словами, свідчать про кількість кораблів і різке їх збільшення в Азовському морі.

"Ми бачимо, що в Азовському морі вони розташовані по всій акваторії, роблячи особливу концентрацію в районі Керченського каналу. Тобто вони знали, вони готувалися. Це були цілеспрямовані дії, з підведенням необхідної для них авіації, підведенням засобів радіоелектронної боротьби, з підведенням десанту, спецназу. І всього іншого", – зазначив глава держави.

Окрім того, президент стверджує, що 25 листопада українські кораблі повідомляли про свої дії заздалегідь, чітко дотримуючись вказівок trafic-контроля Керчі, які наказали їм розміститися в певній зоні акваторії і чекати подальших вказівок щодо черги для проходу каналом Керченської протоки.

Глава держави додав, що "ми маємо чіткі данні, що це лише початок".

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ спочатку відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація, однак згодом підтвердили – на борту захоплених Росією трьох кораблів Військово-Морського флоту України перебували співробітники Служби безпеки України.

У понеділок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.