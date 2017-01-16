Кількість тих, що збираються бойкотувати інавгурацію Трампа конгресменів, зросла до 26
Як причину багато депутатів назвали недавні різкі вирази Трампа на адресу конгресмена Джона Льюїса. Льюїс багато років є видним учасником руху за громадянські права, і для багатьох американців став героєм. Він брав участь у виступах 1965 року в Сельмі і Монтгомері за виборчі права чорношкірих.
Про своє рішення заявили вже 26 осіб, повідомляє ВВС.
У 1987 році його обрано в палату представників від п'ятого округу штату Джорджія. Цей округ Трамп назвав таким, "що кишить злочинцями".
Після того, як Льюїс назвав Трампа "нелегітимним президентом", той в своєму "Твіттері" написав: "Все це балачки, балачки, балачки - і ніяких дій або результату".
Після цієї заяви багато депутатів-демократів вирішили порушити традицію і не брати участі в інавгурації президента, яка відбудеться в п'ятницю.
Усього в двох палатах конгресу засідає 535 депутатів.
Нагадаємо, 44-й президент США Барак Обама залишить свою посаду 20 січня. Цього ж дня відбудеться інавгурація 45-го президента Дональда Трампа, який на виборах в листопаді 2016 року переміг кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.
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