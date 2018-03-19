Кількість українців в Польщі перевищила 150 тис
Майже 60% з них - молоді люди, віком від 20 до 39 років. З 2015 року кількість українських мігрантів у країні зросла втричі, повідомляє міграційна служба Польщі.
Українці становлять майже половину серед усіх іноземців, які мають дозволи на проживання у Польщі. Більшість, а саме 115 тисяч, мають дозволи на тимчасове проживання (до 3 років).
Найбільше, майже 40 тисяч, українців проживає у Мазовецькому воєводстві (Варшава), ще близько 30 тисяч - у Малополському (Краків) та Нижньосілезькому (Вроцлав) воєводствах.
Більшість українських мігрантів виїжджають до Польщі з метою пошуку роботи.
Нагадаємо, що обсяг перерахувань додому з Польщі українських робітників зріс у 2017 рокі майже в півтора рази.
За даними НБУ, українські громадяни стали частіше їздити на заробітки до Польщі, натомість міграція до Росії знизилася.
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