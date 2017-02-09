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Кількість утримуваних бойовиками полонених зросла до 144

Були затримані звичайні цивільні
Станом на 2 вересня в заручниках бойовиків на Донбасі перебувають 144 українці.
Кількість утримуваних бойовиками полонених зросла до 144 Фото: volynnews.com

Про це повідомив радник голови Служби безпеки Юрій Тандіт в ефірі телеканалу "112 Україна".

"За останні дні, на жаль, цифра дещо зросла саме через те, що були затримані звичайні цивільні, які не мали зброї і не перебували на лінії розмежування, а також не були учасниками АТО. Їм інкримінують надумані звинувачення у шпигунстві та інших злочинах , яких вони не скоювали", – зазначив він.

Тандіт також закликав усіх громадян, які перебувають на лінії розмежування, пам'ятати про небезпеку незаконного затримання терористами.

"Там запроваджені комендантські години, не діють українські закони, а людей можуть затримувати без суду і слідства", – наголосив він.

Нагадаємо, бойовики незаконних збройних формувань викрали молодого хлопця на КПВВ "Станиця Луганська".

У полоні бойовиків на окупованому Донбасі досі залишаються восьмеро українських бійців, які воювали в Іловайському оточенні у серпні 2014 року, вже три роки залишаються у полоні сепаратистів.

Проросійські бойовики на Донбасі підтверджують, що утримують 71 заручника із тих 137, які є в списках Києва.

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02 09 2017 21:00
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