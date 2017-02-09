Кількість утримуваних бойовиками полонених зросла до 144
Про це повідомив радник голови Служби безпеки Юрій Тандіт в ефірі телеканалу "112 Україна".
"За останні дні, на жаль, цифра дещо зросла саме через те, що були затримані звичайні цивільні, які не мали зброї і не перебували на лінії розмежування, а також не були учасниками АТО. Їм інкримінують надумані звинувачення у шпигунстві та інших злочинах , яких вони не скоювали", – зазначив він.
Тандіт також закликав усіх громадян, які перебувають на лінії розмежування, пам'ятати про небезпеку незаконного затримання терористами.
"Там запроваджені комендантські години, не діють українські закони, а людей можуть затримувати без суду і слідства", – наголосив він.
Нагадаємо, бойовики незаконних збройних формувань викрали молодого хлопця на КПВВ "Станиця Луганська".
У полоні бойовиків на окупованому Донбасі досі залишаються восьмеро українських бійців, які воювали в Іловайському оточенні у серпні 2014 року, вже три роки залишаються у полоні сепаратистів.
Проросійські бойовики на Донбасі підтверджують, що утримують 71 заручника із тих 137, які є в списках Києва.
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