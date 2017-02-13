Кількість задіяних у навчаннях резервістів у 2017 подвоїться, - Муженко
Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У цьому році кількість бригадних навчань зі стрільбами збільшиться до 25-ти. Їх особливість - продовження експерименту із залучення до таких навчань резервістів. До сьогоднішніх навчань залучено близько 1 тис. резервістів", - сказав він журналістам у понеділок під час бригадних навчань у Чернігівській області.
Начальник Генштабу зазначив, що експеримент себе виправдовує.
"Ми перейшли на іншу систему підготовки, в минулому році ми їх готували 15 діб, в цьому році - 30. З цього терміну половина йде на відновлення навичок, половина - на бойове злагодження. Під час цього етапу, котрий ви спостерігаєте, бригада вже відновила боєздатність і готується до виконання завдань у зоні проведення АТО", - зазначив він.
За словами командувача 53-ю ОМБр ЗСУ Олександра Грузевича, близько 80 учасників навчань, в тому числі 13 офіцерів, вже виявили бажання після завершення навчань підписати контракт на військову службу в Збройних силах України.
Нагадаємо, що у Збройні сили України будуть призивати громадян віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, отримали офіцерські звання і не проходили військової служби.
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