Кількість загиблих через вибух у Багдаді зросла до 35 осіб

Відповідальність за теракт взяли на себе ісламісти

В результаті вибуху смертника на замінованому автомобілі в столиці Іраку Багдаді загинули, за попередніми даними, 35 осіб, 61 людина отримала поранення.

Серед загиблих - троє поліцейських, повідомляє ВВС.

За даними видання Reuters, бойовики "Іславської держави" заявили про причетність до вибуху та смертей, внаслідок теракту.

Нагадаємо, в автомобілі на площі в районі Мадінат-ес-Садр в столиці Іраку Багдаді вибухнула бомба, через що загинули та були травмовані багато людей.

Зазначимо, район, де стався вибух, є оплотом радикального ісламського проповідника Муктади ас-Садра. Муктада ас-Садр і його бойовики представляють тут реальну владу.