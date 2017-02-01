CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ результаті вибуху смертника на замінованому автомобілі в столиці Іраку Багдаді загинули, за попередніми даними, 35 осіб, 61 людина отримала поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість загиблих через вибух у Багдаді зросла до 35 осіб
Відповідальність за теракт взяли на себе ісламісти
Фото: Reuters
Серед загиблих - троє поліцейських, повідомляє ВВС.
За даними видання Reuters, бойовики "Іславської держави" заявили про причетність до вибуху та смертей, внаслідок теракту.
Нагадаємо, в автомобілі на площі в районі Мадінат-ес-Садр в столиці Іраку Багдаді вибухнула бомба, через що загинули та були травмовані багато людей.
Зазначимо, район, де стався вибух, є оплотом радикального ісламського проповідника Муктади ас-Садра. Муктада ас-Садр і його бойовики представляють тут реальну владу.
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