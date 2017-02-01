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Кількість загиблих через вибух у Багдаді зросла до 35 осіб

Відповідальність за теракт взяли на себе ісламісти
В результаті вибуху смертника на замінованому автомобілі в столиці Іраку Багдаді загинули, за попередніми даними, 35 осіб, 61 людина отримала поранення.
Кількість загиблих через вибух у Багдаді зросла до 35 осіб Фото: Reuters

Серед загиблих - троє поліцейських, повідомляє ВВС.

За даними видання Reuters, бойовики "Іславської держави" заявили про причетність до вибуху та смертей, внаслідок теракту.

Нагадаємо, в автомобілі на площі в районі Мадінат-ес-Садр в столиці Іраку Багдаді вибухнула бомба, через що загинули та були травмовані багато людей.

Зазначимо, район, де стався вибух, є оплотом радикального ісламського проповідника Муктади ас-Садра. Муктада ас-Садр і його бойовики представляють тут реальну владу.

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02 01 2017 13:38
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