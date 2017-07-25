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Кількість загиблих і постраждалих на Донбасі зросла вдвічі, порівняно з минулим роком, - Хуг

Значна частина з них отримала поранення або була вбита осколками
З початку року Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 330 постраждалих серед цивільного населення.
Кількість загиблих і постраждалих на Донбасі зросла вдвічі, порівняно з минулим роком, - Хуг Фото:112.ua

Загальна кількість мирних громадян, які постраждали або загинули в ході конфлікту на Донбасі в поточному році, зросла на 50% порівняно з минулим роком. 

"З початку року місія зафіксувала 330 постраждалих серед цивільного населення. Значна частина з них отримала поранення або була вбита осколками. І щоб показати серйозність ситуації, я приведуть такий приклад: якщо порівняти кількість постраждалих серед мирного населення в поточному році з аналогічним періодом минулого року, ми побачимо більш ніж 50-відсоткове зростання", - заявив перший заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Александер Хуг, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що в ніч на 20 липня в Пісках (Ясинуватський район Донецької області) в результаті п'яної сварки були поранені семеро військових.

Український Президент Петро Порошенко заявив, що за час російської агресії на Донбасі загинуло 11 тисяч українців.

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25 07 2017 20:55
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