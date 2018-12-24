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Кількість загиблих під час атаки в урядовому кварталі Кабула зросла до 28, - ЗМІ

Жодна з організацій наразі не взяла на себе відповідальність за атаку
У результаті збройної атаки в урядовому кварталі Кабула загинуло щонайменше 28 осіб.
Кількість загиблих під час атаки в урядовому кварталі Кабула зросла до 28, - ЗМІ Фото: tolonews.com

За словами офіційного представника МВС Афганістану Наджиба Даніша, серед убитих були поліцейський і троє нападників, які були застрелені афганськими силами безпеки, повідомляє Reuters.

The Hawks пише, що 50 осіб були поранені.

Як повідомлялося, група нападників здійснила близько 15.00 понеділка штурм урядової будівлі в центрі Кабула. Атака розпочалася з підриву замінованого автомобіля біля міністерства громадських робіт. Після цього бойовики, кількість яких не повідомляється, розпочали стрілянину та увійшли до будівлі національного управління.

Жодна з організацій наразі не взяла на себе відповідальність за атаку.

Нагадаємо, у Кабулі в понеділок вдень стався вибух біля будівлі Міністерства громадських робіт.

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24 12 2018 22:57
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