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Кількість загиблих під час обвалення мосту в Генуї сягнула 38 осіб

Рятувальники виявили тіла трьох дітей
Кількість загиблих через обвалення автомобільного мосту в Генуї на півночі Італії зросла до 38 осіб.
Кількість загиблих під час обвалення мосту в Генуї сягнула 38 осіб Фото: ilpost.it

"Підтверджено щонайменше 38 смертей, згідно з останніми даними, оновлених міністерством внутрішніх справ", -  повідомляє Corriere della Sera  з посиланням на дані МВС країни.

Серед загиблих - восьмирічний хлопчик і двоє підлітків віком 12 і 13 років.

П'ятнадцять осіб рятувальники дістали з-під уламків живими, один із них помер у лікарні, дев'ять залишаються у важкому стані.

Із зони лиха евакуювали 440 осіб, які перебували в 11 будівлях поблизу від зруйнованого мосту.

До рятувальних робіт залучено поліцейських, пожежників і військових. Пошук людей сильно ускладнений розміром обвалених балок: щоб розібрати завали - необхідна габаритна техніка, а це небезпечно для людей, які можуть перебувати під уламками.

У міністерстві інфраструктури країни прийняли рішення знести залишки зруйнованого моста. У середу і в четвер у Генуї оголошено жалобу за загиблими.

Нагадаємо, частина мосту Моранді довжиною близько 100 метрів обвалилася вчора близько полудня. За попередніми даними, впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

Траса А10, на якій знаходиться міст, перекрита. Міст Моранді збудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина становить 1182 метра, висота – 90 метрів.

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15 08 2018 10:00
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