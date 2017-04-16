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Кількість загиблих під час референдуму в Туреччині зросла до трьох, – ФОТО

Конфлікт стався між двома родинами
Три людини загинули внаслідок стрілянини під час голосування на референдумі за розширення повноважень президента в Туреччині.
Кількість загиблих під час референдуму в Туреччині зросла до трьох, – ФОТО Фото: aa.com.tr

Про це повідомляє Al Jazeera Turk.

За інформацією видання, конфлікт стався між двома родинами в турецькій провінції Діярбакір через розбіжності у політичних поглядах.


Фото: aa.com.tr


Фото: aa.com.tr

Нагадаємо, раніше повідомлялось про двох загиблих.

16 квітня в Туреччині почався референдум, на якому громадяни голосують стосовно питання внесення змін у 18 статей Конституції. Якщо вони підтримають їх, країна перейде від парламентської до президентської форми правління.

Нова Конституція може дозволити Реджепу Ердогану залишатися при владі аж до 2029 року. Вона збільшує президентський термін до п'яти років і дозволяє президентові залишатися при владі два терміни поспіль. Якщо поправки ухвалять, а Ердоган виграє наступні вибори 3 листопада 2019 року, він зможе залишитися на посаді ще на десять років.

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16 04 2017 18:50
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