Кількість загиблих у лондонських терактах зросла до сімох осіб

Кількість жертв теракту в Лондоні в ніч на 4 червня збільшилася до сімох, постраждали 48 людей.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцевих правоохоронців.

Перший теракт стався на Лондонському мосту близько 22:00 за місцевим часом. Білий фургон на великій швидкості наїхав на пішоходів. Відразу стало відомо про двох загиблих і п'ятьох потерпілих. Міст перекрили з обох сторін, поліція почала евакуювати людей.

Після наїзду на пішоходів на мосту фургон вирушив у бік ринку Боро. Там терористи кинули фургон і напали на перехожих. Очевидці також інформували про інтенсивну стрілянину і про те, що один з озброєних холодною зброєю людей забіг до ресторану і влаштував там різанину.

Згодом поліція Лондона повідомила про третій інцидент, що стався у Воксхоллі. Цей район розташований на південь від популярного серед туристів Вестмінстера на правому березі Темзи. Проте невдовзі поліція заявила, що цей випадок не має стосунку до теракту.

Зазначимо, за даними Міністерства закордонних справ, українців серед постраждалих внаслідок теракту немає.