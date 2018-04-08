Кількість загиблих у результаті теракту в афганській мечеті зросла до 39

Кількість загиблих у результаті терористичної атаки на мечеть в афганському місті Гардез збільшилася до 39 осіб.

Ще 80 людей отримали поранення, тож кількість смертей може зрости, пише Reuters.

За даними джерел, у момент атаки всередині будівлі перебували, щонайменше, 600 осіб.

Абдулла Хазрат, високопоставлений урядовець, сказав, що два терористи-смертники у п'ятницю відкрили вогонь по присутніх, і один підірвав себе. Охоронці мечеті застрелили іншого бойовика.

За словами очевидця, нападники увійшли в молитовний зал і були одягнені у вуаль на все обличчя.