CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість загиблих у результаті терористичної атаки на мечеть в афганському місті Гардез збільшилася до 39 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість загиблих у результаті теракту в афганській мечеті зросла до 39
Кількість смертей може зрости
Фото: reuters.com
Ще 80 людей отримали поранення, тож кількість смертей може зрости, пише Reuters.
За даними джерел, у момент атаки всередині будівлі перебували, щонайменше, 600 осіб.
Абдулла Хазрат, високопоставлений урядовець, сказав, що два терористи-смертники у п'ятницю відкрили вогонь по присутніх, і один підірвав себе. Охоронці мечеті застрелили іншого бойовика.
За словами очевидця, нападники увійшли в молитовний зал і були одягнені у вуаль на все обличчя.
Нагадаємо, 1 серпня в Афганістані загинули щонайменше 26 людей в результаті двох нападів у місті Джелалабад та у провінції Фарах.
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