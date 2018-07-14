Кількість загиблих унаслідок теракту в Пакистані зросла до 140 осіб
Близько 200 людей отримали поранення, повідомляє видання Gulf Times.
"Ми боїмося, що кількість загиблих може зрости", - сказав Камран Кассі з госпіталя міста Кветта. За його словами, багато поранених у критичному стані.
Серед загиблих опинився і один з кандидатів у депутати, який брав участь у мітингу.
Терорист-смертник підірвав себе на передвиборчому мітингу у місті Мастунг. За даними пакистанської поліції, в мітингу брали участь понад тисячу людей.
В окрузі Мастунг діють підрозділи двох терористичних угруповань: "Ісламської держави" та "Лашкар-е Джангві". Відповідальність за теракт взяли на себе як "Ісламська держава", так і пакистанське відгалуження "Талібану".
Як зазначає Reuters, теракт став найкривавішим у Пакистані за понад три роки і третім пов’язаним з виборами інцидентом на цьому тижні.
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