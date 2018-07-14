Кількість загиблих унаслідок теракту в Пакистані зросла до 140 осіб

Серед загиблих опинився і один з кандидатів у депутати, який брав участь у мітингу

У результаті атаки смертників на передвиборчому мітингу на південному заході Пакистану загинули 140 людей.

Близько 200 людей отримали поранення, повідомляє видання Gulf Times.

"Ми боїмося, що кількість загиблих може зрости", - сказав Камран Кассі з госпіталя міста Кветта. За його словами, багато поранених у критичному стані.

Серед загиблих опинився і один з кандидатів у депутати, який брав участь у мітингу.

Терорист-смертник підірвав себе на передвиборчому мітингу у місті Мастунг. За даними пакистанської поліції, в мітингу брали участь понад тисячу людей.

В окрузі Мастунг діють підрозділи двох терористичних угруповань: "Ісламської держави" та "Лашкар-е Джангві". Відповідальність за теракт взяли на себе як "Ісламська держава", так і пакистанське відгалуження "Талібану".

Як зазначає Reuters, теракт став найкривавішим у Пакистані за понад три роки і третім пов’язаним з виборами інцидентом на цьому тижні.