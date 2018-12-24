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Кількість загиблих унаслідок цунамі в Індонезії збільшилася до 280

Більшість жертв цунамі - це індонезійські відпочивальники
Кількість загиблих унаслідок цунамі на індонезійських островах Ява та Суматра збільшилася до щонайменше 280.
Кількість загиблих унаслідок цунамі в Індонезії збільшилася до 280 Фото: EPA/UPG

Цунамі почалося після підводного зсуву, викликаного виверженням вулкану Кракатау, пише "Громадське".

Жителі прибережних районів змушені були евкуюватися у райони, які розташовані вище над рівнем моря. Нині вже евакуювалися понад 3 тисячі громадян.

Представник агенції з боротьби зі стихійними лихами провінції Батен на ім'я Джоні зазначив, що більшість жертв цунамі - це індонезійські відпочивальники.

Окружний воєнний командир Дуді Дрівіаді зазначив, що рятувальники та волонтери планують обстежити щонайменше 100 кілометрів узбережжя в пошуках жертв.

Нагадаємо, що 22 грудня на індонезійські острови Ява та Суматра обрушилося цунамі. Місцева влада попередила жителів прибережних районів навколо Зондської протоки (знаходиться між островами Ява та Суматра) та туристів триматися подалі від пляжів, адже сильні припливи можуть зберігатися до 25 грудня. Раніше було відомо про 222 загиблих унаслідок стихійного лиха.

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24 12 2018 09:56
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