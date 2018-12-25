Кількість загиблих внаслідок цунамі в Індонезії зросла до 429 Рятувальники продовжують пошуки

Кількість загиблих унаслідок цунамі в Індонезії зросла до 429. Рятувальники продовжують пошуки 154 людей, які вважаються зниклими безвісти у зоні стихійного лиха, однак пошуки та рятувальну операцію ускладнює проливний дощ.

Фото: EPA-EFE / ZULKIFLI

Внаслідок цунамі постраждало 1485 осіб, пошкоджено 882 будинки та 73 готелі й вілли, підтвердили місцеві чиновники. Також пошкоджено понад 430 човнів, інформує Hromadske.

Фото: EPA-EFE / ADI WEDA На пляжному курорті Танджунг Лесунг, де під час удару цунамі виступав поп-гурт Seventeen, загинули 106 відпочивальників, повідомив директор курорту Кунто Війойо. "Були чоловіки, жінки і діти", - сказав він і додав, що сподівається, що влада розгляне питання про будівництво дамби в цьому районі, аби запобігти подальшим подібним лихам. Нагадаємо, що 22 грудня на індонезійські острови Ява та Суматра обрушилося цунамі. Місцева влада попередила жителів прибережних районів навколо Зондської протоки (знаходиться між островами Ява та Суматра) та туристів триматися якомога далі від пляжів, адже сильні припливи можуть зберігатися до 25 грудня. Раніше було відомо про 222 загиблих унаслідок стихійного лиха.

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