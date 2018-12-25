Кількість загиблих внаслідок цунамі в Індонезії зросла до 429
Внаслідок цунамі постраждало 1485 осіб, пошкоджено 882 будинки та 73 готелі й вілли, підтвердили місцеві чиновники. Також пошкоджено понад 430 човнів, інформує Hromadske.
Фото: EPA-EFE / ADI WEDA
На пляжному курорті Танджунг Лесунг, де під час удару цунамі виступав поп-гурт Seventeen, загинули 106 відпочивальників, повідомив директор курорту Кунто Війойо.
"Були чоловіки, жінки і діти", - сказав він і додав, що сподівається, що влада розгляне питання про будівництво дамби в цьому районі, аби запобігти подальшим подібним лихам.
Нагадаємо, що 22 грудня на індонезійські острови Ява та Суматра обрушилося цунамі. Місцева влада попередила жителів прибережних районів навколо Зондської протоки (знаходиться між островами Ява та Суматра) та туристів триматися якомога далі від пляжів, адже сильні припливи можуть зберігатися до 25 грудня. Раніше було відомо про 222 загиблих унаслідок стихійного лиха.
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