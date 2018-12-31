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Кількість загиблих в результаті шторму на Філіппінах зросла до 68

Ще 17 людей вважаються зниклими безвісти
На Філіппінах в результаті шторму загинули щонайменше 68 людей.
Кількість загиблих в результаті шторму на Філіппінах зросла до 68 філіпіни

В гірському районі Бікол на південному сході від Маніли загинули 57 осіб; на центральному острові Самар - ще 11 осіб. Найчастіше люди гинули через зсуви або ж тонули. Ще 17 людей вважаються зниклими безвісти,  повідомляє AFP з посиланням на дані Управління цивільної оборони.

"Боюся, кількість загиблих ще буде збільшуватися, адже є багато областей, які нам ще треба очистити", - цитують голову управління цивільної оборони в Біколі Клаудіо Юкота.

За його словами, багато хто не вжив заходів безпеки, тому що не було штормового оповіщення, адже ураган Усман був недостатньо сильний, щоб назвати його тайфуном. Крім того, люди були недостатньо обережні через різдвяні свята.

Він зазначив, що ураган Усман відступив на захід від Філіппін, однак у деяких районах все ще йдуть дощі, що ускладнює рятувальні та відновлювальні роботи.

Раніше повідомляли, що кількість жертв шторму, який вибухнув на Філіппінах у минулі вихідні, становить 22 людини.

 
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31 12 2018 14:34
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