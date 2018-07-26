Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кількість загиблих в результаті терактів у Сирії зросла до 215

ІДІЛ вже оголосило, що бере відповідальність на себе
Щонайменше 215 осіб загинули в результаті серії терактів на півдні Сирії.
Кількість загиблих в результаті терактів у Сирії зросла до 215 Фото: aa.com.tr

Міністерство охорони здоров'я провінції Сувейд, де відбулися атаки, повідомив проурядової радіостанції Sham FM, що 215 осіб були вбиті і 180 отримали поранення, повідомляє BBC.

Також державне телебачення заявило, що урядові сили "націлились на" терористичні групи Daesh у сільській місцевості на схід від Сувейді і незабаром місто "знову стане безпечним і спокійним".

Британська група моніторингу сирійської обсерваторії з прав людини повідомила, що за її даними щонайменше 221 чоловік були вбиті, 127 з них - мирні жителі.

ІДІЛ вже оголосило, що бере відповідальність на себе.

Нагадаємо, що в середу вранці террорист-смертник підірвав себе біля ринку міста Суейда, яке утримують сили сирійського президента Башара Асада.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 07 2018 08:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.