Кількість загиблих в результаті терактів у Сирії зросла до 215
Міністерство охорони здоров'я провінції Сувейд, де відбулися атаки, повідомив проурядової радіостанції Sham FM, що 215 осіб були вбиті і 180 отримали поранення, повідомляє BBC.
Також державне телебачення заявило, що урядові сили "націлились на" терористичні групи Daesh у сільській місцевості на схід від Сувейді і незабаром місто "знову стане безпечним і спокійним".
Британська група моніторингу сирійської обсерваторії з прав людини повідомила, що за її даними щонайменше 221 чоловік були вбиті, 127 з них - мирні жителі.
ІДІЛ вже оголосило, що бере відповідальність на себе.
Нагадаємо, що в середу вранці террорист-смертник підірвав себе біля ринку міста Суейда, яке утримують сили сирійського президента Башара Асада.
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