Кількість загиблих в результаті терактів у Сирії зросла до 215

ІДІЛ вже оголосило, що бере відповідальність на себе

Щонайменше 215 осіб загинули в результаті серії терактів на півдні Сирії.

Міністерство охорони здоров'я провінції Сувейд, де відбулися атаки, повідомив проурядової радіостанції Sham FM, що 215 осіб були вбиті і 180 отримали поранення, повідомляє BBC.

Також державне телебачення заявило, що урядові сили "націлились на" терористичні групи Daesh у сільській місцевості на схід від Сувейді і незабаром місто "знову стане безпечним і спокійним".

Британська група моніторингу сирійської обсерваторії з прав людини повідомила, що за її даними щонайменше 221 чоловік були вбиті, 127 з них - мирні жителі.

ІДІЛ вже оголосило, що бере відповідальність на себе.

Нагадаємо, що в середу вранці террорист-смертник підірвав себе біля ринку міста Суейда, яке утримують сили сирійського президента Башара Асада.