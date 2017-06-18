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Кількість загиблих від холери в Ємені перевищила тисячу

Епідемія холери поширилася на 20 з 23 провінцій Ємену
Понад тисяча мешканців Ємену загинули внаслідок епідемії холери.
Кількість загиблих від холери в Ємені перевищила тисячу Фото: aa.com.tr

Про це повідомляє агентство Anadolu з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

За даними ВООЗ, з 27 квітня і до сьогодні епідемія холери поширилася на 20 з 23 провінцій Ємену. У країні зафіксовано понад 151 тис. випадків зараження холерою.

Холера поширюється країною через нестачу чистої питної води.

Станом на 14 травня повідомлялося, що у Ємені стався черговий спалах холери, через який загинули 115 осіб та ще близько 8500 людей захворіли. Станом на 8 червня число випадків зараження холерою в Ємені зросла до 101820 осіб, зареєстровано 789 смертей.

Через хворобу у країні оголосили надзвичайний стан.

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18 06 2017 21:00
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