Кількість загиблих від лісових пожеж у Греції перевищує 60 осіб

Кількість загиблих внаслідок лісових пожеж в Греції перевищила 60 осіб.

"Загалом загинуло щонайменше 60 людей. Серед загиблих шестимісячна дитина, який загинула через вдихання диму", – повідомляє Reuters з посиланням на представників місцевої пожежної служби.

У виданні Protothema повідомили, що у місті Маті виявили ще 11 тіл загиблих.

"Чотирьох осіб, в тому числі двох дітей, знайшли мертвими в будинку. Також ще четверо загинули, намагаючись вийти з автомобіля. Тіла двох людей були знайдені на одному з пагорбів, ще один чоловік загинув поблизу таверни", – зазначили у виданні.

Сьогодні вночі стало відомо, що в передмісті Афін масштабна лісова пожежа перекинулася на прибережні поселення. Представник уряду Дімітріс Дзанакопулос повідомив, що кількість загиблих перевищила 20 осіб, поранених - понад 100 чоловік, з яких 16 - діти. Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих перевищила 50 чоловік.

Нагадаємо, як повідомив заступник голови Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, ніхто з громадян України від лісових пожеж у Греції не постраждав.