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Кількість загиблих внаслідок пожеж в Каліфорнії зросла до 76 людей

Пожежі призвели до найбільшої кількості жертв за всю історію Каліфорнії
В американському штаті Каліфорнія кількість загиблих в результаті лісових пожеж зросла до 76 людей.
Кількість загиблих внаслідок пожеж в Каліфорнії зросла до 76 людей Фото: AFP

За повідомленнями місцевої влади, п’ять тіл знайшли в суботу, 17 листопада, передає "Радіо Свобода".

Зниклими безвісти вважаються щонайменше 1300 людей.

Нинішні пожежі призвели до найбільшої кількості жертв за всю історію Каліфорнії.

Влада штату повідомляє, що десятки тисяч жителів були змушені залишити свої будинки в умовах сильного вітру і посухи, які сприяли поширенню вогню, що випалив понад тисячу квадратних кілометрів лісів і житлових районів.

Раніше цього тижня місцева влада припустила, що на гасіння вогню може знадобитися три тижні.

Нагадаємо, що вранці 8 листопада 2018 року на півночі американського штату Каліфорнія почалися лісові пожежі, які тривають досі. Вогонь вже знищив сотні квадратних кілометрів лісу, зруйнував тисячі будинків, були евакуйовані сотні тисяч людей. Згорло також місто Парадайс округу Бьютт, де проживало приблизно 27 тисяч осіб.

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18 11 2018 12:18
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